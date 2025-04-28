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克宫表示愿和谈 但强调承认俄占区主权为不可或缺条件

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯今天表示，莫斯科愿与基辅展开和谈，但强调承认俄方对克里米亚（Crimea）在内5个乌克兰地区的主权声索，是解决这场冲突「不可或缺的（条件）」。

俄罗斯自2022年2月全面入侵基辅以来，已占领乌克兰4个州的大片领土，并声索其主权，此外还包括俄国2014年兼并的克里米亚（Crimea）。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉国营媒体：「俄方已多次重申自身意愿，正如总统所言，已准备好在没有任何前提的情况下与乌克兰展开谈判。」

然而，在被询及是否提出与乌克兰坐下来和谈的前提时，俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）说：「国际社会必须承认俄罗斯对克里米亚、塞凡堡（Sevastopol）、顿内茨克人民共和国（Donetsk People’s Republic）、卢甘斯克人民共和国（Lugansk People’s Republic）和札波罗热（Zaporizhzhia）的主权，这是不可或缺的。」

拉夫罗夫是在接受巴西「环球日报」（O Globo）访问时发表上述评论，并由俄国外交部发布。而拉夫罗夫使用的是克里姆林宫对这些乌克兰地区的称呼。

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