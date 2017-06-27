此内容发布于2017年6月27日 下午3:45

(Keystone)

谁需要办理瑞士的签证、一名旅游者最长能在瑞士待多久，将近40个国家的公民不需要瑞士签证。但是中国人来瑞士需要签证。

美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、以色列、新加坡、欧洲申根区、欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国公民不需签证，就可入境瑞士并逗留90天。

需要长期逗留者必须申请签证。按国籍查询签证申请所需材料，请点击此处外部链接。

欧盟/ETFA成员国公民

来自欧洲申根区、欧盟和ETFA成员国的公民不需签证，就可入境瑞士并逗留90天。

欲逗留90天以上者不需签证，但必须申请居留许可。原则上讲，申请手续必须在入境瑞士前就已在所居住国内完成，但与欧盟签署的人员自由流动协议允许欧盟公民直接在瑞士申请居留许可。

要入境瑞士，您需要一份瑞士认可的有效身份证件，例如护照或欧盟/ETFA成员国颁发的正式身份证。

在瑞士逗留90天以上的外国人在离境时，必须去当地有关部门注销居留许可。离开瑞士不需要上缴离境费。

2014年2月，由瑞士右翼政党提起的动议在公投中获得通过，该动议旨在遏制欧盟成员国移民进入瑞士-而此举使得外界对瑞士是否还会与布鲁塞尔协议秉持的人员自由流动精神保持一致，充满质疑。2016年12月，瑞士议会已在通过立法解决这一问题上达成共识，但关于遏制移民、以及与欧盟未来关系走向上的谈判，仍未收尾。

对其他所有人有用信息

互免签证协议(也被称为“短期逗留免签证”)允许来自包括新西兰、澳大利亚、新加坡、美国和以色列等近40个国家的公民，6个月内免签证在瑞士逗留最长3个月，条件是该人不得在瑞士从事有酬工作。



瑞士资讯swissinfo.ch

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