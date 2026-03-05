瑞士最大风险：大流行病及电力短缺

瑞士联邦民防局认为，电力短缺发生的可能性极高。 Keystone / Valentin Flauraud

一项最新分析显示，大流行病和电力短缺是瑞士面临的最大风险。相关管理部门表示，地震和热浪也在主要威胁之列。

瑞士联邦民防局(Federal Office for Civil Protection) 于3月2日公布了最新一期的国家风险分析报告——《瑞士2025年灾害与紧急事件》。该局负责协调瑞士民众的灾害与紧急情况防护工作，同时规划民防及民防组织的发展；其协助联邦机构、各州及民防体系合作伙伴预防集体风险并处理突发事件。

据分析，对瑞士构成最大威胁的是大流行病和电力短缺。这两大风险由于兼具极高的破坏潜力和相对较高的发生概率而高居榜首。

自2020年上次评估以来，由于瑞士实施新配电方案等措施，电力短缺风险有所下降，但鉴于其发生概率较高，仍被视为主要威胁之一。

然而，过去六年来，新发大流行病风险一再升高。瑞士联邦民防局认为，全球化进程、人畜接触以及气候变化是主要诱因。

报告中列出的其他重大危害包括：地震、大批避难人员涌入、洪水、风暴、干旱、大面积停电、热浪和山体滑坡。

持续演变的风险

分析报告共识别出44项与瑞士相关的灾害风险。报告指出，风险格局正在持续演变，新增场景如下：山体滑坡、强降雨伴随地表径流及天然气供应短缺。

另有3项风险不再纳入分析范畴：极端天气、计算机中心瘫痪及针对铁路运输危险品的袭击。据民防局表示，由于新的知识储备及事件，抗风险措施的介入以及技术革新，上述3项风险可被移除。

目前，网络袭击被视作随时会面临的风险。但专家认为，以多个行业领域为目标的，大规模、有组织攻击将极其复杂，因此仅将其评定为“部分可信”。当前，并无证据指向明确的犯罪意图。

三大风险领域划分

上述44项风险隐患被划定为三大领域：自然灾害方面，地震、洪水和风暴破坏力最强；技术领域风险包括电力短缺、核电站事故，以及大面积停电。

社会风险方面，武装冲突和大流行病由于其波及人数广、对经济影响巨大，成为最具破坏潜力的风险。

报告总结指出，气候变化、数字化转型及地缘政治两极化等宏观趋势将在未来对风险格局持续施加影响。

该分析研究旨在为联邦、州及市政府以及关键基础设施运营商采取防御性规划提供依据。最新的第四期研究报告汇集了来自政府部门、私营机构以及科技领域的、265位专家的意见。

