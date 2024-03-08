全球女性接受割礼者众多 联合国：超过2亿3000万人

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（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国儿童基金会今天发布最新报告指出，全球接受过割礼的女性人数已超过2亿3000万人，尽管部分国家在禁止此事上有所进展，但从2016年以来，总人数仍增长了15%。

这份报告于国际妇女节（International Women’s Day）前夕发表，报告主要作者柯帕（Claudia Coppa）说道：「确实是坏消息，这是个庞大的数字，比以往任何时候都还多。」

女性割礼包含部分或全部切除阴蒂、小阴唇，以及缝合阴道口使其变窄。

切割女性生殖器可能造成致命的出血或感染，也可能带来长期性的影响，例如生育问题、分娩并发症、死产和性交疼痛等状况。

针对31个普遍存在女性割礼国家的调查显示，非洲是女性割礼幸存者人数最多的区域，超过1亿4400万人，亚洲则约有8000万人，中东地区大约600万人。

女性割礼幸存者总数的增加主要是因为部分国家人口成长，但联合国儿童基金会（UNICEF）的报告强调其他地方在降低盛行率方面有所进展。

狮子山共和国的15岁至19岁女性接受割礼比例，在近30年间从95%下降到61%。

衣索比亚、布吉纳法索和肯亚等国的比例也大幅下滑。

但索马利亚的15岁至49岁女性中，有高达99%接受过割礼，这项比例在几内亚是95%，吉布地为90%，马利是89%。

联合国儿童基金会负责人罗素（Catherine Russell）透过声明表示：「我们也看到一个令人担忧的趋势，愈来愈多女孩子于更年轻的时候就接受割礼，许多人甚至是在5岁生日之前。」

他还说：「我们需要更加努力，来终结这种有害的习俗。」