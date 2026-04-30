全球新闻自由度25年新低 台湾亚洲第一中国倒数第3

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（法新社巴黎30日电） 无国界记者组织（RSF）今天警告，世界新闻自由度已降至25年来最低水准，且首度有超过半数国家被列为「状况艰难」或「状况恶劣」，还说「全球所有国家与地区的平均得分从未如此低」。

这个倡议媒体权利的监督机构说，美国总统川普对记者进行「系统性」攻击，以及沙乌地阿拉伯2025年处决一名记者，都是令人忧心的案例。 此外，生活在新闻自由状况被评为「良好」国家的全球人口比例已从20%骤降至不到1%。

目前仅有7个北欧国家属于这一类别，包括挪威、荷兰、爱沙尼亚、丹麦、瑞典、芬兰和爱尔兰。

RSF最新世界新闻自由指数出炉，台湾今年排名全球第28，蝉联亚洲第一。根据报告，台湾新闻环境深受政治对立影响，且易受假讯息攻击。中国排名倒数第3，是全球关押记者人数最多的国家。

总部设在法国巴黎的RSF公布2026年「世界新闻自由指数」，以政治、经济、法律、社会、安全等5大指标进行评分，台湾以75.44分在全球180个国家中排名28，较去年下滑4名。

报告写道，台湾是民主自由体制与全球第21大经济体，「大致遵守媒体自由原则。然而，记者仍然受极度两极化的媒体环境影响，该环境以煽情主义和追求利润为主导」。

RSF指出，尽管台湾媒体自由，但面临严重的政治两极化、非公开广告、耸动报导和利润追求。不仅妨碍记者工作，并可能阻止公民获取客观资讯。

此外，台湾媒体的结构性弱点使其特别容易受到假讯息攻击，尤其是来自中国政府。

中国以13.85分排名第178，位列全球倒数第3，香港则与去年相同，排名140；最后两名则为北韩（12.67分）和东非国家厄利垂亚（10.24）。

报告指出，北京当局透过监控、胁迫、恐吓与骚扰，阻止独立记者报导其认定为「敏感」议题，使中国成为「世界最大记者监狱」，目前有超过100名记者遭到关押，而曾为中国「新闻自由的堡垒」的香港，近年情况也持续恶化。

香港壹传媒集团创办人黎智英今年遭重判20年徒刑，成为香港国安法实施以来最具象徵意义的案件之一，也让香港新闻界笼罩在恐惧与自我审查的氛围中。

伊朗则以17.45分排名第177。自2022年抗议活动爆发以来，并在今年美以联手发起军事行动后，伊朗政权持续加强打压力度，并收紧媒体封锁措施。

美国以62.61分名列第64，较去年下滑7名。

报告指出，除了川普对媒体的攻击，美国情势也受到其他事件影响，包括萨尔瓦多记者格瓦拉（Mario Guevara）因报导突袭逮捕移民行动被拘留后遭驱逐出境，以及美国国际媒体署（USAGM）资金遭大幅削减等。（编译：刘文瑜）