全球首座七龙珠主题乐园将动工 园内设有70公尺神龙

2 分钟

（法新社东京22日电） 沙乌地阿拉伯当局今天表示，将打造全球首座「七龙珠」主题乐园，预计占地50万平方公尺。根据「七龙珠」官网，这座乐园有7大园区及至少30个游乐设施，园中设有一尊70公尺高的神龙。

沙乌地当局今天指出，将在首都利雅德（Riyadh）郊外一处新高级旅游胜地吉迪亚（Qiddiya），建造以日本超人气作品「七龙珠」漫画系列为主轴的主题乐园。

以「七龙珠」、「怪博士与机器娃娃」等作品闻名的日本漫画家鸟山明，3月1日因急性硬膜下血肿过世，享寿68岁。这项消息使许多「七龙珠」粉丝大感震惊。

根据吉迪亚投资公司（Qiddiya Investment Company）新闻稿，这座主题乐园预计占地50万平方公尺，让粉丝在「在活动过程中体验冒险，并经历从初代『七龙珠』至最新『七龙珠超』（Dragon Ball Super）系列等旅程」。

在「七龙珠」官网发布的声明稿中，吉迪亚投资公司并未订下确切开园日期，也未透露建设成本。根据声明，这座主题乐园将划分为7大园区，设有至少30个游乐设施，园区中央将设置一尊70公尺高的神龙。

吉迪亚投资公司的这项「娱乐城」计画正如火如荼兴建中，其特色将包含高级主题乐园、赛车设施及野生动物园。