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共和党全代会下周登场 主题围绕「让美国再次伟大」

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（法新社密尔瓦基12日电） 美国共和党全国代表大会下周即将登场，全代会已公布非常符合川普形象的大会时程表，每天的主题都围绕他的「让美国再次伟大」（Make America Great Again）竞选口号。

为期4天的共和党全国代表大会15日将以关注经济问题的「让美国再次富裕（Make America Wealthy Once Again）」开幕，16日转向犯罪问题，主题是「让美国再次安全（Make America Safe Once Again）」。

17日的主题则是「让美国再次强大（Make America Strong Once Again）」，将聚焦外交政策，以及「美国是如何沦为全球笑柄」。

根据竞选团队说法，川普将在18日正式接受共和党提名成为总统候选人，他随后将会发表一场演说，宣称将迎接「美国崭新黄金时代」为全代会划上句号，届时将有数以百万计民众透过电视观看演说。

目前，全代会日程表上还没有提到川普的副手人选，川普可能会等到全代会召开当周才揭晓他的决定。

目前3位主要口袋人选是俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance）、佛罗里达州联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）及北达科他州州长柏根（Doug Burgum）。

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