共和党全代会 川普初选对手将轮番站台宣誓忠诚

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（法新社密尔瓦基16日电） 在美国共和党党内初选挑战川普失败的对手今天将轮番在共和党全国代表大会（Republican National Convention）上登台，以表达对川普正式代表共和党角逐美国总统的忠诚。

一天前，前总统川普进入在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行的共和党全国代表大会会场，掀起全场轰动；这是他在13日遇刺受伤以来首度公开露面。

川普的3名政治对手佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）、前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）和商人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）如今成了支持者，他们将在今天晚间的大会上对2400名代表发表演说。

海利4个月前才说，美国不能在川普带领下「再经历混乱的4年」，外界原本没有预料到她会现身。

川普13日在宾州巴特勒郡（Butler County）造势活动发表演说时，遭20岁男子库克斯（Thomas Matthew Crooks）开枪射击，他的右耳上半部被子弹划过溅血。

这起枪击事件让局势洗牌，全代会一名消息人士透露，海利、拉马斯瓦米和迪尚特目前名列今天上台发言的名单中。

川普的竞选团队试图向选民保证川普在枪案后依旧强健，宣布川普和他新出炉的副手人选范斯（J.D. Vance）将于20日下午在一场造势集会上发表演说。

川普昨天晚间右耳包着绷带现身全代会，受到全场热烈鼓掌欢迎，这显示出川普当时遭在屋顶埋伏的枪手朝他开枪时，他差一点就失去性命。

川普昨天在全代会首日就团结了共和党竞选阵容，宣布来自俄亥俄州的39岁联邦参议员范斯担任他的竞选搭档；范斯曾严词批评川普，如今成了川普的坚定支持者。

范斯表示，他在铁锈地带（Rust Belt）贫穷小镇成长的经历，使他成为美国落后地区工人阶级选民的代言人。范斯预定于明天晚间在全代会发表谈话，而川普将在18日黄金时段演说中正式接受共和党提名角逐总统。

范斯是川普领导下脱颖而出的新型态民粹主义代表，也是近代史上资历最浅的副总统人选之一。

然而，范斯拥护川普的孤立主义、反移民的「美国优先」运动，在某些议题上甚至比川普更倾右派，包括支持联邦立法限制堕胎。