关税将至范德赖恩与川普通话 欧盟：有良好交流

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（法新社布鲁塞尔7日电） 布鲁塞尔当局仍在寻求7月9日的期限前与美国达成协议，避免被徵收高额关税。欧盟执委会今天表示，主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和美国总统川普已经通话并且「有良好的交流」。

欧盟执行委员会（European Commission）发言人戴基士马克（Stefan de Keersmaecker）告诉记者，双方已在昨天通话。

负责执行27个会员国贸易政策的欧盟执委会已经与美国谈判数月。若协议未达成，美国对欧盟商品的关税将从原本的10%基准税率倍增至20%甚至更高，川普更一度威胁将要调成50%。

戴基士马克说，各层级的工作正在进行，致力于达成协议，范德赖恩也与各欧盟领导人保持联系。

华盛顿在昨天抛出了一个难题，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，如果从台湾到欧盟等贸易伙伴无法与美国达成协议，美国关税将在8月1日如期生效。

然而执委会表示，将会努力到7月9日大限

当被问到美国的声明是否意味有更多的谈判时间时，欧盟执委会贸易议题发言人吉尔（Olof Gill）表示「你的问题应该直接问美国政府」。

他补充说：「我们已做好充分准备，将在9日前达成原则性协议，为此我们正全力以赴。」

这样的协议细节可能不够明确，需要进一步谈判以充实。

但欧盟执委会相信，无论最终结果如何，欧盟和美国之间贸易措施不平衡仍将持续存在。（译者：吴柏纬/核稿：陈政一）