复活节将至，鸡蛋短缺促使食品行业“另辟蹊径”

在瑞士伯尔尼的Eico公司，鸡蛋正在蛋品分拣车间接受筛选。每小时可检查多达10万个鸡蛋。 Keystone / Christian Beutler

美欧禽流感导致大批鸡只被扑杀，加上消费需求增加，使鸡蛋价格飙升，植物性替代品因此受到更多关注。相比之下，中国作为全球最大的鸡蛋生产和消费国，目前尚未出现大范围的鸡蛋供应危机。

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自2022年1月以来，美国家禽业共发生1600多起禽流感疫情，这是自2016年以来禽流感首次大规模爆发。H5N1亚型禽流感病毒具有极高的致死率，令鸡的死亡率可达100%。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)数据，截至目前，已有超过1.68亿只禽鸟因检出高致病性禽流感病毒A(H5)而死亡或被扑杀。

产蛋鸡的数量大幅减少，导致美国鸡蛋价格飙升至历史新高，促使政府表态重视此事。

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美国农业部长布鲁克·罗林斯(Brooke Rollins)在今年2月为《华尔街日报》(Wall Street Journal)撰文时指出：“拜登政府对一再爆发的疫情和随之而来的高价鸡蛋几乎无所作为。相比之下，特朗普政府正在认真对待这个问题。”她宣布将拨款10亿美元(约合73.5亿人民币)用于保护美国家禽业、降低鸡蛋价格，这笔资金是在已有的禽流感补偿金基础上追加的。

“美国农民需要援助，美国消费者需要可负担的食品。对于每一个因鸡蛋价格高昂而苦恼的家庭：我们听到了你们的声音，我们正在努力为你们争取援助，”罗林斯写道。

欧洲的家禽业同样受到禽流感冲击。根据世界动物卫生信息系统(WAHIS)公布的数据，自2021年以来，欧洲已有约1.34亿只禽鸟因禽流感死亡或被扑杀。欧洲鸡蛋市场至今尚未完全恢复。

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瑞士也报告了若干起高致病性禽流感案例，涉及家禽与野鸟。相关地区的农场被要求在特定时期内将禽鸟圈养，但尚未发生大规模扑杀。

与此同时，消费者对鸡蛋的需求却在不断上升。一方面，鸡蛋正被越来越多地视为健康食品；另一方面，高蛋白饮食的潮流也推动了鸡蛋消费。去年9月，为满足市场需求，瑞士政府不得不将低关税鸡蛋的进口配额额外增加7500吨(增长43%)。临近复活节，超市供应愈发吃紧。瑞士最大连锁超市米格罗(Migros)不得不向顾客解释货架为何部分空缺。

“2024年鸡蛋需求同比增长约10%，其中瑞士本地散养鸡蛋的需求增长更为明显。当前供给已难以跟上需求增长，”米格罗在其网站上表示。

伯尔尼米格罗超市张贴的公告：由于瑞士鸡蛋短缺，供应受限。 Keystone / Alessandro Della Valle

米格罗目前正依赖来自欧洲其他国家的进口来补充瑞士市场的供应。然而，这同样面临困难。

“然而，这些进口也存在上限，因为欧洲其他地区的鸡蛋需求同样在增加，”米格罗指出。

植物蛋成为“备选方案”？

在这场鸡蛋短缺危机中，一个小众食品领域或许将受益，那就是植物性鸡蛋替代品。尽管这类产品的知名度尚不及植物肉，但它们同样受益于伦理和环保生活方式的趋势，主要面向减少动物产品摄入的“弹性素食者”。

总部位于美国旧金山的Just Egg就是一家生产植物蛋替代品的公司，其产品原料为绿豆。受鸡蛋短缺影响，该公司近来业务增长显著。

“我们的增长速度是去年同期的5倍，甚至超过了传统鸡蛋。我们的消费者中有91%并非素食者或纯素者，56%的顾客会回购，说明消费者的购买习惯正在发生根本性变化，”公司首席市场官托马斯·罗斯迈斯尔(Thomas Rossmeissl)表示。

这一趋势也出现在瑞士。瑞士食品科技行业以创新见长，近年来不断推出新型产品。

“是的，持续不断的禽流感疫情确实导致更多人关注植物蛋替代品。特别是那些将鸡蛋视为战略性原料的大型企业，”瑞士初创公司EggField联合创始人兼首席执行官西尔万·莱巴赫(Silvan Leibacher)说。

EggField利用鹰嘴豆和豌豆等豆类原料，模拟全蛋、蛋清和蛋黄的口感与质地，适用于烘焙和烹饪。该公司产品供应给瑞士本地餐厅、面包房，以及如德国Bäko和German Producers等国际分销商。

EggField生产的大型容器(1000公斤)，准备运往企业进行测试。 KEYSTONE

“本季度我们的销售量比去年同期增长了53%–蛋类替代品已经成为行业内的重要话题，”他说。

瑞士食品巨头如雀巢(Nestlé)和瑞士莲(Lindt & Sprüngli)由于其产品中鸡蛋用量极低，因此并未受到显著影响。但EggField已接到多家食品企业主动询问，寻求“B计划”。

“目前已有超过40家来自欧盟各国的大型食品制造商正在测试我们的产品，以应对未来潜在的供应短缺风险和价格上涨，”莱巴赫表示。

(编辑：Marc Leutenegger/ts，编译自英文：樊桦/dh)