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冰川和永久冻土

“世界冰川日”有何重要意义

从雄伟的阿尔卑斯山脉到新西兰令人叹为观止的自然景观，全球各地都有冰川的身影，但如今它们正以不断加快的速度消融。而瑞士处于全球冰川监测工作的最前沿。联合国宣布，从今年起，每年的3月21日为“世界冰川日”，希望借此鼓励人们，对这些淡水储备在生态系统和人类社会中发挥的关键作用进行反思。

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我通过报道、文章、采访和深度分析的方式报道气候变化和能源问题。我关注全球变暖对日常生活的影响，以及实现零排放的解决方案。 我热爱旅行与探索，曾学习生物学及其他自然科学。从事新闻行业已有20多年，现任瑞士资讯记者。

我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。

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