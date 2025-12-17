减刑法案闯关参院 巴西前总统恐大幅缩短刑期

（法新社巴西利亚17日电） 巴西参议院今天将开始辩论可能为前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）减刑的法案，此案先前在下议院通过后，周末期间引发全国性抗议活动，数万人上街示威。

70岁的波索纳洛因在2022年大选落败后策动政变未遂而被判刑，11月开始服27年刑期。

波索纳洛支持者在国会为这位极右翼领袖争取某种形式的特赦数月后，保守派掌控的下议院上周通过将大幅减少多项罪行刑期的法案。

这意味波索纳洛可能仅需服刑两年。

根据巴西利亚刑期执行法院估算，按现行规定，波索纳洛需服约8年的实际刑期，之后才能符合条件接受司法监管下较宽松的服刑安排。

法案在下议院通过后，14日巴西各地爆发抗议活动，示威者高喊「不要特赦」，并举着写有「国会，人民之敌」的布条。

参议院的政治力量更为均衡，多位议员警告将会修改法案文本。随着年终休会临近，如果参院不能在19日前批准法案，辩论将推迟至2026年。

该法案还将惠及100多名波索纳洛支持者，他们因在2023年1月针对政府机构的暴乱而被监禁，事件发生在总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任不久。

参议员维艾拉（Alessandro Vieira）呼吁拒绝该法案，称其创造了「有利于犯罪行为的真正监管真空」。

法案起草人、众议员达佛尔卡（Paulinho da Forca）则说，这是两极分化国家中的「和解姿态」。

如果参议院通过，法案将送交鲁拉签署，鲁拉已誓言否决，他说，波索纳洛「必须为其罪行付出代价」。