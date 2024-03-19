凯特王妃逛市集影像曝光 英媒盼平息P图争议

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（法新社伦敦18日电） 英国媒体今天刊出威尔斯王妃凯萨琳（Catherine）的静态照片和动态影片。一周之前，英国王室刚因为「P图」争议引发一场「公关灾难」。

英国小报「太阳报」（The Sun）今天释出威尔斯王妃凯特的照片和影片，当中可看到42岁的她笑容满面，与丈夫威廉王子并肩走在首都伦敦以西的温莎（Windsor）农夫市集之中。

上传太阳报官网的影片显示，2个月前动过手术的凯特看起来匀称健康。

凯特1月时曾住院两周，她的办公室并未说明凯特罹患什么病，但说这场事先排定且无关癌症的手术十分成功。

凯特自去年耶诞节与其他王室成员亮相后，除了被拍到几张模糊照片，就再没有公开亮相，引发各界对她健康状况的臆测。

直到3月10日母亲节，凯特才透过白金汉宫（Buckingham Palace）释出一张她与3名子女的合照。英国的母亲节（Mothering Sunday）与基督宗教息息相关，是在每年大斋期（Lent）的第4个星期日庆祝，今年落在3月10日。

然而，这张照片却因她坦承修图而引发轩然大波，不仅没有达到预期效果，也就是安抚各界对她健康状况的忧虑，反而让媒体忙着撤照，也让谣言传得更厉害。

通常很支持英国王室的媒体「每日邮报」（Daily Mail）上周形容这场「P图风波」为「公关灾难」。

不过，今天最新画面出炉后，每日邮报改口说，这「将让阴谋论者哑口无言」。

一般来说同样很支持英国王室的「太阳报」说，专家形容今天曝光的影片「完美回应了网民的酸言酸语」。