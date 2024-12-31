凶杀案暴增 千里达及托巴哥进入紧急状态

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（法新社西班牙港30日电） 位于加勒比海的千里达及托巴哥共和国考量犯罪集团涉入的凶杀案暴增，今天宣布进入紧急状态。这项措施允许警方于未来两天，能在没有令状的情况下搜索与逮捕。

千里达及托巴哥总理罗利（Keith Rowley）办公室发布声明表示：「警政署向国家安全委员会提出报告，示警犯罪活动日益严重威胁公共安全，政府在此考量下宣布全国进入紧急状态。」

检察总长杨恩（Stuart Young）指出，千里达及托巴哥12月发生61起凶杀案，全年累计已达623起，已超越前两年的纪录。该国2023年与2022年分别发生577与599起凶杀案。

杨恩在首都西班牙港（Port of Spain）的记者会上说明，紧急状态的实施不包含宵禁和限制民众行动，以尽可能减少对于经济活动的影响。 杨恩也指出，如果获得法官批准，警方在没有法院命令的情况下进行搜查与逮捕行动，实施的期间可能会延长至多达7天。

国家安全部长海因兹（Fitzgerald Hinds）在这场记者会中指出，暴力凶杀案急遽增加，对于这个人口140万的国家来说有如「流行病」一样蔓延，截至本月26日，全国今年已爆发551起枪击案。 而最近发生的暴力事件，包含一名男子本月28日离开西班牙港一处警局后遭到枪杀。次日，千里达岛（Trinidad）一处城镇拉文蒂尔（Laventille）也发生一起枪击案，导致5人丧命。

千里达及托巴哥2011年也因为相同原因而宣布进入紧急状态，不过当时仅限于犯罪「热点」区域。