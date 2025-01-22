分析人士：川普取消出生公民权对国家认同构成挑战

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（法新社洛杉矶21日电） 分析人士今天表示，美国总统川普终止出生公民权的计画可能重塑美国根基，推翻支撑国家150多年的原则恐对国家认同构成挑战。

川普上任后随即签署一连串行政命令，最引人注目的是他瞄准美国宪法第14修正案的规定，即在美出生及归化者皆为美国及居住州的公民。

川普的行政命令若施行，只要孩童的母亲是非法或临时居留美国，且父亲不是美国公民或永久居民，联邦政府将无法向这些孩童发放护照及公民证书等文件。

美国政治智库尼斯卡宁中心（Niskanen Center）移民政策分析员盖拉（Gil Guerra）表示，出生公民权的概念是美国实验的决定性特徵。

他说，每个在美国出生的人都与这个国家有实质利害关系，因而激发其他制度所缺乏的凝聚力。

他告诉法新社：「这让在这里出生的人立即产生归属感，有助于促进社会融合。我认为大家经常忽视的地方是，这其实也会让移民的孩子有责任将自己视为美国人并有爱国心。」

盖拉表示，让这种情况产生不确定性，可能会对社会稳定产生影响。

现代美国并没有像其他世界大国有分离主义势力影响的困扰，例如俄罗斯部分民众感觉自己不属于俄罗斯。

盖拉说：「美国完全避免了这种情况，因为多个世纪以来，我们的政治认同现在一直基于的前提是，如果你在美国出生，你就是美国人。」

美国移民事务理事会（American Immigration Council）资深研究员芮克林－梅尼克（Aaron Reichlin-Melnick）说，宪法第14修正案写得「非常清楚」，如今搞乱情况所影响的对象，远远不仅是非法移民所生的婴儿。

他告诉法新社：「以前只需要出生证明就能证明出生在这里…现在却得出示大量有关血统和父母公民身分的文件。这会让每个人的生活都变得更加艰难。」

担心人口结构改变的川普支持者有时会抱怨，新移民和他们的孩子占用了原本人口可利用的资源。

但盖拉认为，就出生率持续下降而言，美国历来对国籍采取的广泛做法有其益处，有助于确保足够的工作年龄人口以资助社会安全计画，并进行动态经济所需的劳动。

美国享有的人口优势在战争时期也至关重要。他说：「在发生冲突时，如果没有可能参军的年轻人口…可能会危及美国。」

川普的行政命令一出随即面临法律挑战，加州和纽约州等22个州提起诉讼，阻止施行。此事几乎肯定最后会由美国最高法院审理。