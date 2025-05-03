分析：澳洲总理艾班尼斯胜选 川普关税政策可能助攻

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（法新社雪梨3日电） 分析人士表示，澳洲中间偏左总理艾班尼斯今天在大选中取得压倒性胜利，美国总统川普严厉的贸易关税政策可能助了他一臂之力。

学者认为，本届澳洲大选与3天前深受川普影响的加拿大选举不同之处在于，川普并不是支持艾班尼斯（Anthony Albanese）选民最关心的问题。

但有些人认为，川普似乎对执政党工党（Labor Party）在后期民调中逆转劣势、最终压倒性胜出的选举结果产生重大影响。

竞选期间，工党的民调落后了3个月之久，但最后超越在野党党魁达顿（Peter Dutton）领导的保守派联盟，并在选举日前的一连串民调中取得领先。

雪梨大学（University of Sydney）政治学讲师马赫（Henry Maher）表示，达顿的政策被认为是「川普轻量版」，诸如为提高政府效率而削减公务员人数等，已让一些选民反感。

他告诉法新社：「当然，还有其他问题，比如生活成本、国防、医疗与其他问题。」

「但如果我们想了解为什么在最后几个月的竞选活动中，有很大一部分的选民立场出现改变，我认为这就是最主要的因素。」

马赫说，川普对长期盟友澳洲输美商品课徵10%关税，加上他的全球贸易政策引发金融市场混乱，这些举措都可能令选民紧张不安。

他说：「在不稳定时期，我们预期民众会回头选择稳定的现任领导人。」

在这次败选中丧失原有国会席次的达顿今年稍早称赞川普是「大思想家」与「精明的人」。但他与艾班尼斯都坚称，在捍卫澳洲利益之际绝不会向川普低头。

曾任工党前总理吉拉德（Julia Gillard）顾问的布瑞南（Kate Harrison Brennan）说，达顿的联盟试图推出「看起来与美国非常相似」的政策。她告诉法新社，川普「绝对」有对这场选举产生影响。