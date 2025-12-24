利比亚参谋总长专机坠毁 土耳其：曾要求迫降

afp_tickers

（法新社安卡拉23日电） 土耳其高层官员今天表示，一架载有利比亚武装部队领导人的私人飞机因电气故障，曾要求紧急迫降，随后坠毁。

土耳其总统府通讯首长杜兰（Burhanettin Duran）在社群平台X发文表示：「一架载有利比亚参谋总长哈达德（Mohammed al-Haddad）、其随行4名人员以及3名机组员的私人飞机，因发生电气故障，曾向飞航管制中心报告紧急状况，并要求紧急迫降。」

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）也在社群平台X发文表示，这架飞机于当地时间晚间8时10分自安卡拉（Ankara）埃森博阿机场（Esenboga airport）起飞，42分钟后「失去联系」。

而土国总统通讯办公室主任杜兰（Burhanettin Duran）表示，土国安全人员已在安卡拉附近的哈伊马纳（Haymana）地区找到这架猎鹰50（Falcon 50）型飞机残骸。

利比亚2011年受「阿拉伯之春」影响，并在北大西洋公约组织（NATO）支持下推翻并枪杀强人格达费（Moamer Kadhafi）。然而，这个北非国家自此之后一直处于分裂状态。

利比亚目前分裂为东西两边，西部是临时总理德贝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在的黎波里（Tripoli）领导的国际公认政府，东部则由军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）主导的敌对政府所掌控。

哈达德自2020年8月起担任利比亚参谋总长，由时任总理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）任命。

土耳其与利比亚的黎波里政府关系密切，向其提供经济及军事援助，双方之间也频繁互访。