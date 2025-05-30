前纽约市警局局长克里克病逝

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（法新社纽约29日电） 前美国纽约市警察局局长克里克（Bernard Kerik）今天病逝，享寿69岁。他因在2001年9月11日恐怖攻击事件中率领纽约警方应对危机，成为全国知名人物。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在社群平台X宣布克里克逝世的消息，称克里克在与疾病奋战后辞世。

巴特尔赞扬克里克是「战士、爱国者和美国历来最勇敢的公职人员之一」。

2001年9月11日，盖达组织（al Qaeda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）手下的劫机犯挟持客机撞上世界贸易中心（World Trade Center）大楼时，时任纽约市警局局长正是直言不讳的克里克。这场攻击造成近2750人丧生，包括23名纽约市警员。

事发后，克里克协助时任纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）带领纽约度过危机，成了全美人民熟悉的人物。

911事件过后，克里克卸下纽约市警局局长一职，活跃于共和党政治圈，2003年曾为时任总统小布希（George W. Bush）远赴伊拉克协助培训当地执法人员。

2009年，他承认犯下逃税等重罪，名誉扫地。

他被判处4年有期徒刑，2013年获释。

克里克2020年在川普第一次执政期间获得总统特赦，后来在川普2020年败选后，与朱利安尼联手调查有关选举舞弊的指控，并曾因涉嫌策划2021年1月6日国会遇袭案试图推翻选举结果的相关控诉而被国会议员传唤。