The Swiss voice in the world since 1935
登录

前纽约市警局局长克里克病逝

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约29日电） 前美国纽约市警察局局长克里克（Bernard Kerik）今天病逝，享寿69岁。他因在2001年9月11日恐怖攻击事件中率领纽约警方应对危机，成为全国知名人物。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在社群平台X宣布克里克逝世的消息，称克里克在与疾病奋战后辞世。

巴特尔赞扬克里克是「战士、爱国者和美国历来最勇敢的公职人员之一」。

2001年9月11日，盖达组织（al Qaeda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）手下的劫机犯挟持客机撞上世界贸易中心（World Trade Center）大楼时，时任纽约市警局局长正是直言不讳的克里克。这场攻击造成近2750人丧生，包括23名纽约市警员。

事发后，克里克协助时任纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）带领纽约度过危机，成了全美人民熟悉的人物。

911事件过后，克里克卸下纽约市警局局长一职，活跃于共和党政治圈，2003年曾为时任总统小布希（George W. Bush）远赴伊拉克协助培训当地执法人员。

2009年，他承认犯下逃税等重罪，名誉扫地。

他被判处4年有期徒刑，2013年获释。

克里克2020年在川普第一次执政期间获得总统特赦，后来在川普2020年败选后，与朱利安尼联手调查有关选举舞弊的指控，并曾因涉嫌策划2021年1月6日国会遇袭案试图推翻选举结果的相关控诉而被国会议员传唤。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
6
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
26
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
16
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团