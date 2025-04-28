加强打击青年运动 美军：3月以来锁定叶门800个目标

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（法新社华盛顿27日电） 美国军方今天表示，3月中旬以来，美国已攻击叶门800多个目标，击毙数以百计「青年运动」（Huthi）叛军战士，其中包括该组织领导层。

3月15日起，美国军队几乎天天空袭青年运动。这项代号Rough Rider的行动目的在消除青年运动对红海和亚丁湾（Gulf of Aden）船只的威胁，并重建美国在该地区的「吓阻力」。

负责中东事务的美国中央司令部（USCENTCOM）在声明中表示：「自Rough Rider行动开始以来，美国中央司令部已攻击了800多个目标，击毙了数以百计青年运动武装分子和众多青年运动领导人。」

这份声明提供迄今为止对此项行动最详细的描述。

中央司令部表示：「这些攻击摧毁了多个指挥管制设施、防空系统、先进武器制造设施和先进武器储存地点。」

尽管遭受攻击，青年运动仍继续声称对美国船只和以色列发动攻击。青年运动控制叶门大片地区，自2015年来一直与支持国际认可叶门政府的沙乌地阿拉伯为首联盟交战。

中央司令部表示：「尽管青年运动继续攻击我们的船只，我们的行动已降低他们攻击的速度和效率。弹道飞弹发射次数下降69%，单向攻击无人机的攻击次数则减少了55%。」