加拿大航空暂缓航班恢复计画

2 分钟

（法新社多伦多17日电） 代表加拿大航空公司1万名空服员的工会作出拒绝重返岗位决定，加航今天暂缓航班恢复计画。这场空服员罢工已经实际上导致公司停摆，打乱加航全球旅客夏季旅行计画。

政府介入后，加拿大产业关系协议会（Canada Industrial Relations Board）裁定罢工的约1万名空服员须于当地时间今天下午2时重返岗位，加拿大航空公司（Air Canada）则宣布今晚恢复航班。

加航发布声明，以代表罢工空服员的工会不顾政府指示而作出继续罢工的决定为由说：「加拿大航空公司…已经暂缓恢复加拿大航空和加拿大红色航空（Air Canada Rouge）有限复飞的计画…本航空公司将于明晚恢复航班。」

加航指出，加拿大产业关系协议会（Canada Industrial Relations Board）稍早「指示加拿大航空公司恢复营运，同时指示加拿大航空和加拿大红色航空所有空服员于2025年8月17日下午2时之前继续履行职责」。

资方所提更新合约提案遭到拒绝后，加航座舱组员于16日清晨展开罢工。

加航直飞全球180个城市，公司估计每天约13万名乘客受到影响。