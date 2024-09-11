加泰隆尼亚纪念民族日 挺独民众只剩4成

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（法新社巴塞隆纳11日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区独立运动支持者今天将纪念「民族日」，但分离主义人士不仅极度分化，今年也是他们十多年来首次失去执政地位，反映当地挺独呼声衰退的趋势。

每年9月11日「民族日」（La Diada）是为纪念1714年加泰隆尼亚在西班牙王位继承战争中落败，首府巴塞隆纳遭西班牙攻陷。

过去民族日常见支持加泰隆尼亚独立的大规模集会。这个位在西班牙东北部的自治区不仅富庶，而且拥有自己的语言。

加泰隆尼亚2017年推动独立公投正盛时，逾100万人在民族日涌上巴塞隆纳街头举行大型集会。但随着脱离西班牙的呼声衰退，参与民族日示威的人数近年来随之降低。

与前几年的情况一样，独派团体这次也将在巴塞隆纳不同地点及其他加泰隆尼亚城市分别举行各自的独立示威活动，这反映出阻碍独立运动的分裂迹象。

今年5月，加泰隆尼亚自治区举行议会选举，曾任西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）政府卫生部长的伊拉（Salvador Illa）领导加泰隆尼亚社会党（PSC）重挫独派，伊拉也在一个月前就任区政府主席。

这是2010年以来，加泰隆尼亚自治区首次不是由独派阵营执政。

根据自治区政府营运的「加泰隆尼亚民意研究中心」（Catalan Centre for Public Opinion）最新民调，53%加泰隆尼亚人反对独立，40%则表示支持。