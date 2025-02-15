加萨停火协议危机解除第6度换囚 3名以色列人质获释

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（法新社巴勒斯坦自治区汗尤尼斯15日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯今天释放3名以色列人质，用来换取369名被以色列监禁的巴勒斯坦人，这是本周濒临崩溃的加萨停火协议生效以来双方第6度换囚。

以色列军方稍后发布声明表示，3名以色列人质已经回到以色列领土。

在此之前，以色列和哈玛斯（Hamas）互相指责对方违反1月19日生效的停火协议，哈玛斯表示将暂停释放人质，而以色列则威胁要在加萨走廊重启战争。

但双方昨天都表示，释放人质的行动将依原定计画于15日进行。

在加萨走廊南部主要城市汗尤尼斯（Khan Yunis），数十名哈玛斯战士今天上午在一个印有哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）标志的舞台四周列队。

来自哈玛斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）的消息来源说，这两个组织已经为换囚仪式部署约200名武装分子。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室已公布今天获释人质名单，分别为拥有美以双重国籍的迪克尔陈（Sagui Dekel-Chen）、俄以双重国籍的特鲁法诺夫（Sasha Troufanov）和拥有阿根廷与以色列双重国籍的耶尔．霍恩（Yair Horn）。自从哈玛斯在2023年10月7日袭击以色列并引发战争以来，他们一直被加萨武装分子囚禁。

非政府组织（NGO）巴勒斯坦囚犯协会（Palestinian Prisoners Club）表示，以色列将释放369名囚犯作为交换，其中24人预料将被驱逐出境。

巴勒斯坦囚犯协会说，其中绝大多数的333人是「（2023年）10月7日之后在加萨走廊被捕而沦为囚犯」。