立足瑞士 报道世界
登录

加萨停火协议危机解除第6度换囚 3名以色列人质获释

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社巴勒斯坦自治区汗尤尼斯15日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯今天释放3名以色列人质，用来换取369名被以色列监禁的巴勒斯坦人，这是本周濒临崩溃的加萨停火协议生效以来双方第6度换囚。

以色列军方稍后发布声明表示，3名以色列人质已经回到以色列领土。

在此之前，以色列和哈玛斯（Hamas）互相指责对方违反1月19日生效的停火协议，哈玛斯表示将暂停释放人质，而以色列则威胁要在加萨走廊重启战争。

但双方昨天都表示，释放人质的行动将依原定计画于15日进行。

在加萨走廊南部主要城市汗尤尼斯（Khan Yunis），数十名哈玛斯战士今天上午在一个印有哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）标志的舞台四周列队。

来自哈玛斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）的消息来源说，这两个组织已经为换囚仪式部署约200名武装分子。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室已公布今天获释人质名单，分别为拥有美以双重国籍的迪克尔陈（Sagui Dekel-Chen）、俄以双重国籍的特鲁法诺夫（Sasha Troufanov）和拥有阿根廷与以色列双重国籍的耶尔．霍恩（Yair Horn）。自从哈玛斯在2023年10月7日袭击以色列并引发战争以来，他们一直被加萨武装分子囚禁。

非政府组织（NGO）巴勒斯坦囚犯协会（Palestinian Prisoners Club）表示，以色列将释放369名囚犯作为交换，其中24人预料将被驱逐出境。

巴勒斯坦囚犯协会说，其中绝大多数的333人是「（2023年）10月7日之后在加萨走廊被捕而沦为囚犯」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
122 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团