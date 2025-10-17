加萨医疗体系几近瓦解 世卫警告传染病恶化失控

（法新社开罗16日电） 世界卫生组织（WHO）警告，在目前加萨地区36家医院中，仅13家能部分运作的状态下，当地的传染病疫情恶化失控。

世卫组织区域主任巴尔基（Hanan Balkhy）在开罗接受法新社访问时表示：「不论是脑膜炎、腹泻还是呼吸道疾病，工作量之大难以想像。」

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）达成的停火协议，让历经2年战火蹂躏的加萨地区，终于有望迎来救命的人道援助与医疗资源。不过巴尔基警告，当地面临的挑战超乎想像。

她指出：「我们需要更多燃料送进加萨，需要更多粮食、医疗设备、药品及医护人员。」她呼应国际领袖对以色列的要求，允许大量增加的援助物资进入。

根据WHO资料，目前加萨走廊主要城市加萨市仅剩8家医疗院所，且全数只能部分运作。

根据哈玛斯辖下的加萨卫生部门统计，以哈战争已造成近6万8000人死亡。

巴尔基表示，在讲到修复加萨残破的医院时，「问题在于能够修复的医院到底剩多少，还是必须全部重建」？

她强调：「我们讨论的是数十亿美元、数十年的重建工程。」她形容当地的医疗体系几近「瓦解」。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日越境突袭以色列引发这波战争以来，联合国数据显示，加萨地区医疗院所已遭遇超过800次的攻击。

巴尔基指出：「现有仅存的医疗体系能发挥的功能微乎其微。过去2年出生的孩子，许多人可能连一剂疫苗都没打过。」联合国表示，加萨近4万2000人遭受「改变一生的伤害」，其中1/4是儿童。

巴尔基语重心长说：「我们真的希望和平能持续，这样我们才有机会展开后续工作。」