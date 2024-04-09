加萨战火持续 土耳其对以色列实施贸易管制

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（法新社伊斯坦堡9日电） 土耳其表示，将从今天起对以色列实施贸易管制，包括水泥和钢铁建筑材料在内的各种产品，直至以色列宣布停火为止。

土耳其指控以色列阻止其尝试向加萨空投物资一天后，宣布推出这项新措施。

土耳其贸易部在社群媒体宣布：「这个决定将持续有效，直到以色列立即宣布停火、并允许充分和不间断的人道主义救援进入加萨。」

贸易部附上一份54种出口限制产品的清单。

土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）昨天誓言要报复以色列，因为以色列阻止土耳其空军向加萨空投救援物资，并强调称将「逐步」和「毫不拖延地」执行对于以色列的报复行动。

他还说，反制以色列的措施得到土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的批准。

土耳其已成为以色列在加萨战争中最严厉的批评者之一，艾尔段称以色列为「恐怖主义国家」。

艾尔段对以色列的猛烈抨击包括指控以色列在报复哈玛斯武装分子于去年10月7日发动史无前例的袭击时，对加萨的巴勒斯坦人实施「种族灭绝」。

根据以色列的数据，哈玛斯袭击以色列造成1170人死亡，其中大部分是平民；而根据哈玛斯管理的加萨卫生部的数据，以色列的报复行动在加萨已造成至少33207人死亡。