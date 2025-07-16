加萨援助地点踩踏酿20死 人道组织称策画者刻意挑动

afp_tickers

2 分钟

（法新社开罗/耶路撒冷16日电） 美国支援的「加萨人道主义基金会」（GHF）表示，武装策动者今天在基金会援助发放地点刻意挑动，导致人潮踩踏，造成20名巴勒斯坦人身亡。

联合国人权办公室指出，过去6周在加萨的援助发放点及车队周边已有至少875人丧生，其中多数发生在GHF援助地点附近。

获得以色列支持的GHF表示，19人在加萨南部的汗尤尼斯市（Khan Younis）踩踏事件中丧生，另1人则在事件中遭刺丧命。

GHF透过声明说：「我们有可靠的理由相信，现场人群中部分武装人员以及与哈玛斯（Hamas）有关的人，刻意挑起这场动乱。」

巴勒斯坦医护人员告诉路透社记者，至少20人因窒息死亡。1名医事人员说，当时有大量民众被挤在狭小空间内并受到挤压。

自5月底以色列解除为期11周的人道物资封锁后，GHF开始发放食物补给包。先前GHF曾驳斥联合国的批评，称联合国散布不实讯息。

联合国曾指GHF的运作模式「本质上不安全」，违反人道主义公正标准。

GHF利用美国私人安保及物流承包商运送物资，很大程度上绕过了联合国主导的体系。以色列指控该体系让哈玛斯为首的武装分子掠夺原本运往平民的援助物资，哈玛斯则否认这项指控。