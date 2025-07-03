加萨民防：以军行动酿25死 学校空袭致多人伤亡

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨市3日电） 加萨走廊民防机构指出，以色列部队今天至少造成当地25人丧命，其中12人死于以军对一所学校的空袭。加萨战争爆发将近两年，这所学校用于收容流离失所的巴勒斯坦人。

以色列近日扩大在加萨走廊的军事行动。这场战争始于2023年10月，不仅酿成严峻人道危机，也使加萨全境逾200万人口几乎全数被迫离开家园。

许多巴勒斯坦人会在学校避难，但由于以色列军方经常主张巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）武装人员藏身平民之中，学校屡遭以军攻击。

加萨走廊民防机构官员穆哈伊尔（Mohammad al-Mughayyir）今天在加萨市（Gaza City）告诉法新，以色列空袭位于当地黎玛区（Al-Rimal）、收容流离失所者的穆斯塔法哈菲兹学校（Mustafa Hafez School），导致12人殒命，其中多为孩童与妇女，还造成大批伤者。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天矢言铲除哈玛斯；美国总统川普（Donald Trump）则说，最新停火措施已获以国支持，目标是以哈双方初步休战60天。

根据哈玛斯治下的加萨走廊卫生部，以色列报复性军事行动已造成当地5万7012人丧生，其中平民占多数。联合国认为此数据具有可信度。