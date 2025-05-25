加萨：以军轰炸 医师夫妇9个小孩枉死

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（法新社加萨24日电） 加萨民防机构今天表示，以色列在南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的空袭造成一对医生夫妇的9个孩子死亡；以色列军方表示，正在调查此事。

以色列开始部分放宽3月2日对加萨地带实施的援助封锁后，近日加大对加萨的军事行动力度，引发国际社会批评，有声音要求以色列允许更多物资进入加萨。

加萨民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）表示，民防局已在那贾尔（Hamdi al-Najjar）夫妇的家中找到「9名儿童烈士的尸体，其中一些已经烧焦」，他们都是那贾尔夫妇的小孩。

巴萨尔还说，那贾尔和他的另一个儿子亚当（Adam）也在昨天的空袭中受重伤，全家被送往纳瑟医院（Nasser Hospital）。院方表示，亚当的年龄为10岁。

巴勒斯坦人组织哈玛斯（Hamas）控制的加萨卫生部秘书长阿尔布什（Muneer Alboursh）表示，那贾尔开车送在同家医院任职的妻子上班，他返抵家中后，随即发生空袭。

阿尔布什表示：「这就是我们加萨医护人员承受的现况，言语无法形容他们的痛苦。」他并指责以色列「消灭了整个家庭」。

民防局发布的灾后录影显示，救援人员从受损的房屋中找到了严重烧毁的残骸。

以色列军方被问及此事时表示，他们「攻击了数名从（其部队附近的）建筑物内发动攻击的嫌疑犯」。

声明还补充说：「汗尤尼斯是危险的战区。」

「正在调查伤到不相干平民的说法。」