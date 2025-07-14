助乌抵御俄入侵 川普称美国将运送爱国者防空系统

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（法新社美国安德鲁联合基地13日电） 美国总统川普今天表示，美国将向乌克兰运送爱国者防空系统，协助乌克兰抵御俄罗斯入侵。与此同时，川普表示他对俄罗斯总统蒲亭感到失望，两人关系恶化。

川普说：「我们将向他们运送他们迫切需要的爱国者（Patriot）。」川普没有具体说明数量。两周前，华府才表示将暂停向基辅当局运送部分武器。

他向媒体表示：「我还没同意数量，但他们将收到一些，因为他们的确需要保护。」

这项武器交付将是新协议的一部分，川普称将涉及北大西洋公约组织（NATO）向美国支付运至乌克兰的部分武器费用。

川普向媒体表示：「我们基本上将向他们运送各种非常精良的军事装备，他们将支付我们全额费用。」

川普一再表示他对蒲亭（Vladimir Putin）感到「失望」。

川普今年1月重返白宫时，坚称他可以和蒲亭合作终结俄乌战争，但随着俄罗斯持续发射飞弹且不见停火迹象，川普日益对蒲亭感到灰心。

川普不满地表示：「蒲亭真的让很多人感到惊讶。他说了冠冕堂皇的话，但到了晚上就对每个人进行轰炸。」

美国特使凯洛格（Keith Kellogg）明天将展开对乌克兰的最新访问。川普也说，他明天将与北约秘书长吕特（Mark Rutte）会面；他先前说届时他将对「俄罗斯发表重大声明」。