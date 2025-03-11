北海货轮撞美军承租油轮起火延烧 英政府：无迹象涉及不法

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（法新社英国格林斯比11日电） 1艘货轮在英格兰东北方的北海海域撞上载满喷射机燃油的油轮引发大火，事发超过24小时后，2艘船只仍在燃烧。英国政府表示，没有迹象显示这起事故涉及不法行为。

英国海岸巡防队（HM Coastguard）指出，美军承租的「史迪纳无瑕号」（Stena Immaculate）油轮上的火势已「明显减弱」，但「索隆号」（Solong）货轮昨天深夜与油轮分离后开始向南漂移，至今仍在燃烧，相关单位正在监控。

据传索隆号载运15个装有有毒物质氰化钠的货柜，船东今天澄清，船上并没有装满氰化钠的货柜。

德国船运公司Ernst Russ透过声明表示：「我们可以确认，船上没有载运装满氰化钠的货柜。船上有4个曾装过这种危险化学物质的空货柜，它们会持续受到监控。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）的发言人今天表示，关于1艘货柜船在北海（North Sea）撞上美国军方承租的油轮这起事故，目前没有「迹象显示涉及不法行为」。

唐宁街（Downing Street）首相府发言人谈到昨天的事故时表示：「据我了解，目前没有迹象显示这起事件涉及任何不法行为。」

事发之后，英国海巡单位救起36人，随后终止搜寻1名失踪船员的行动。英国政府官员今天宣布推定此人已死。