北约峰会在即 各国提高军费忐忑迎川普

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（法新社海牙24日电） 北大西洋公约组织（NATO）明天将召开峰会，各国领袖正忐忑观望一场精心设计、旨在取悦美国总统川普的峰会安排，是否能收到成效。

为避免川普在本次海牙峰会上「暴走」，北约早已处处留心，包括将北约破纪录的国防开支成果归功于川普，还刻意让会议简短扼要。

但这并没有阻止行事善变的川普在峰会前抛下震撼弹，对由32个成员国组成的北约根基提出质疑。川普正搭乘美国总统座机空军一号飞越大西洋。

川普拒绝表明他对北约第五条款的承诺；第五条款明订对任一成员国发动攻击，等同于对全体成员国发动攻击。

川普向媒体表示：「这要看你怎么定义。第五条款有很多种定义。」这番言论势必会让欧洲盟国感到不安。他补充表示：「我承诺作他们的朋友。」

北约秘书长吕特（Mark Rutte）在一份可能不打算对外公开的讯息中大力称赞川普，肯定他促成各方同意提高国防开支。

吕特写道：「欧洲将大幅出资，他们也应该这么做，这将是你的胜利。」川普随后立即将这则热情洋溢、满是大写字母的信函张贴在社群媒体上。

吕特写道：「今天晚间您将在海牙迎来另一项重大成功。这并不容易，但我们成功让他们一致同意5%。」

北约盟国将于明天签署一项承诺，将国内生产毛额（GDP）的3.5%用于核心国防开支，并将1.5%用于网路安全和基础设施等更广泛的安全相关领域。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「欧洲防务终于觉醒，明天的峰会将替北约盟国设立新的开支目标。」

川普重返白宫后，令北约担心他可能会毁掉这个有着70年历史的组织，北约各国纷纷提高国防开支，目的是要让川普继续与北约交涉。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）