北韩助阵让俄乌战争更扩大 美宣布实施新制裁

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（法新社华盛顿16日电） 10个国家和欧洲联盟（EU）今天发布联合声明指出，北韩对俄罗斯在乌克兰的战争参与愈来愈深，导致战事「危险扩大」。为阻止北韩支持战事，美国宣布对北韩和俄国实施新制裁。

遭制裁的对象包括北韩的银行、将军和其他官员，以及俄罗斯的石油运输公司。这是美国希望阻止北韩支持俄罗斯侵略乌克兰的最新措施。

美国财政部在声明中表示，遭到制裁的北韩银行包括罗先经济特区（Rason Special Economic Zone）最大银行之一金三角银行（Golden Triangle Bank），以及总部位于平壤的朝鲜曼达尔信贷银行（Korea Mandal Credit Bank），该银行在中国各地设有代表处。

平壤派遣数以千计士兵到库斯克州（Kursk）等地为俄罗斯助阵。乌克兰和美国都说，北韩军队在库斯克州有伤亡。

联合声明指出：「北韩直接支持俄罗斯侵略乌克兰的战争，标志着冲突危险地扩大，将对欧洲和印太地区安全造成严重后果。」

澳洲、加拿大、法国、德国、义大利、日本、南韩、纽西兰、英国、美国的外交部长，和欧盟高级代表签署了这份联合声明。

他们还表示：「非常担心俄罗斯可能对北韩非法武器计画提供的任何政治、军事或经济支持，其中包括大规模杀伤性武器。」

美国财政部今天宣布实施制裁的对象，包含对北韩提供金融和军事支持的9个人和7个实体。

据信被派到俄罗斯的北韩将领李昌镐（Ri Chang Ho），就是遭到制裁的人之一。