北韩批评日本防卫白皮书 称日试图成军事强权

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（法新社首尔18日电） 北韩国营媒体今天引述一名北韩外务省官员的说法报导称，日本新版防卫白皮书显示日本企图成为主要军事强权，并以此为北韩的核武计画辩护。

日本防卫省每年推出防卫白皮书，可作为定期观察日本防卫政策及各国军事活动分析的工具。防卫大臣中谷元本月15日在内阁会议报告2025年版防卫白皮书。

北韩中央通信社（KCNA）指出，北韩外务省日本研究所（Institute for Japan Studies）政策室长形容，日本防卫省本周公布的新版防卫白皮书「从头到尾为实现其再次侵略野心所设计的战争剧本」。

这份新版白皮书也主张，中国加强军事活动可能严重影响日本的安全，且提起日本政府2024年首度发现共机闯入日本领空。

这份新版白皮书也声称，北韩的行动「对日本的国家安全构成比以往任何时候都更严重且迫切的威胁」。

美国总统川普（Donald Trump）把第2任执政重点放在让伙伴负担更多国防支出。在美国施压下，日本正与多国一样，正在进行为期数年的国防预算扩充计画。

日本正在加强与美国及其区域盟友的军事合作，提升美日部队的反应能力，以因应例如中国可能武力犯台等威胁。

北韩中央通信社报导，北韩外务省日本研究所表示，日本「逐步升高区域紧张局势，试图合理化其鲁莽行动，目的是把自身打造成军事大国」。

北韩中央通信社的报导也宣称，日本的军事活动证明，北韩打造核武的努力「对强力压制美国及其盟国的挑衅行为做出不可或缺的贡献」。