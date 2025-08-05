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华府南方邦联将军像5年前被推倒　川普政府拟重竖

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（法新社华盛顿4日法新社）美国国家公园管理局今天宣布，计划10月前重新竖立华府的南方邦联将军派克雕像。这座雕像在2020年争取种族正义的示威活动中，遭抗议民众推倒。

国家公园管理局（NPS）发布声明表示，重新竖立派克（Albert Pike）雕像，符合总统川普（Donald Trump）今年稍早刚重返白宫时所发布的两道行政命令，一是「让哥伦比亚特区（华府）安全又美观」，一是「恢复美国历史的真相和理智」。

这座雕像是在纪念派克对共济会（Freemasonry）的贡献。2020年被推倒前，它是美国首都唯一一座纪念南方邦联（Confederacy）将军的雕像。

当年南方邦联为维护奴隶制而脱离美国，导致美国于1861年至1865年爆发内战。在2020年中的种族正义运动期间，南方邦联纪念雕像成为破坏公物行为的主要目标。

2020年5月，46岁非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察压颈致死后，6月全美各地爆发抗议活动。

当时担任总统的川普称推倒派克雕像是「耻辱」。

川普在社群媒体发文写道：「哥伦比亚特区警方没有尽职工作，眼睁睁看着雕像被拆除和焚烧。这些人应立即被逮捕。」

国家公园管理局指出，派克雕像「被拆除后一直受到妥善保管，目前正进行修复」。相关当局拟于今年10月前重新竖立这座雕像。

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