南韩脱北团体 向北韩发送宣传气球

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（法新社首尔6日电） 北韩上周向南韩飘送数百个装满垃圾的气球后，南韩公民团体也向北韩飘送10个气球，里面放了反对北韩领导人金正恩的传单。

南韩联合新闻通讯社（Yonhap）今天报导，北韩方面表示载有一袋袋垃圾的气球，装着像是菸蒂与塑胶废物等东西，是为了报复南韩脱北团体向北韩飘送气球。虽然北韩后来取消这一行动，但它警告说，如果有更多气球飘向北韩，将重启行动。 「脱北者团体『自由北韩运动』（Free North Korea Movement）今天宣布，他们一早向北韩飘送了20万份传单。」

该组织的领袖朴相学表示：「我们从京畿道抱川市以10个气球发送了20万份传单。」他还补充说，气球还载有内含南韩音乐的随身碟。

该组织发布的1张照片显示，1名活动人士举着一张大幅海报，上面有金正恩和他的妹妹兼政权首席发言人金与正的照片。 海报上写着：「人民公敌金正恩给南韩民众带来污秽与垃圾，但我们这些脱北者却带给我们北韩同胞爱与真理！」

南韩总统尹锡悦本周全面暂停2018年与北韩达成的缓解紧张局势军事协议，以回应北韩上周飘送的垃圾气球。 军事协议的暂停将使南韩可以恢复实弹演习，同时重启与北韩接壤的边境沿线的广播宣传活动。这些广播激怒了北韩，北韩此前威胁除非关闭扩音器，否则将对扩音器进行炮击。

自由北韩运动本周稍早透露，他们于5月10日向北韩发送装有约2000个随身碟的气球，随身碟内装有南韩歌手林英雄的歌曲，以及其它南韩流行音乐与韩剧。