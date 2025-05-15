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卡达拟送美国豪华喷射机 总理解释：政府间交易

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（法新社华盛顿14日电） 卡达总理穆罕默德今天解释，卡达拟赠送一架豪华喷射机给美国，并非送给美国总统川普的私人礼物，而是一桩「政府之间的交易」。

川普（Donald Trump）今天造访卡达是他出访中东的行程之一。自从媒体披露川普考虑使用卡达赠送的飞机当作美国总统座机「空军一号」（Air Force One），以及考虑卸任后可能持续使用这架飞机，川普就面临美国国内的质疑声浪。

卡达总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时对这些疑虑轻描淡写，表示他不知道为何这件事情会变成重大新闻。

他说：「这是一桩政府间的交易。不论是美方或是卡达方面，这都与人员无关，这是卡达国防部与美国国防部（之间的交易）」。而他的解释与白宫先前回应反弹声浪的说法相呼应。

对于外界指控卡达利用这份礼物作为影响川普的手段，穆罕默德也予以驳斥，表示这反而是卡达方面在试图协助解决盟友美国的问题。

穆罕默德说道：「卡达一直以来都是美国可靠的伙伴，一直以来在有需要时采取行动协助与支持美国，因为我们认为这份友谊对两国而言必须互惠互利，不能是单向关系。」

他也补充表示，馈赠飞机的提议「仍在接受法律方面的审查」。

航空巨擘波音公司（Boeing）签约同意提供两架新的空军一号飞机以取代现有老旧机型，但川普多次抱怨进度延误和成本超支。

川普本月12日驳斥馈赠飞机事件所引发的疑虑，还说若不接受这样的礼物会是「傻瓜」。

不过，这项计画已引发严重道德问题，因为美国宪法禁止政府官员收受「任何国王、亲王或外国」的礼物。

此外，使用由外国政权捐赠的飞机作为敏感度极高的空军一号，也引发深切的国安疑虑。空军一号设计目的是在美国遭受攻击时，可作为总统的行动指挥中心。

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