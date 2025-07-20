卢比欧吁叙利亚政府军介入 阻圣战士进入叙南屠杀

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天呼吁叙利亚政府安全部队，阻止圣战士进入叙利亚南部战乱地区「遂行屠杀」。

卢比欧在社群平台X发布声明说：「如果大马士革当局想保有实现统一、包容与和平叙利亚的机会…他们必须出动安全部队阻止伊斯兰国（ISIS）等暴力圣战分子进入该地区遂行屠杀，为结束这场灾难尽一份力。」

贝都因族（Bedouin）战士与德鲁士族（Druze）武装分子在斯威达省（Sweida）发生的宗派冲突，已将伊斯兰主义者主导的叙利亚政府、以色列和其他武装部落卷入其中。

在美国斡旋下进行的谈判旨在避免以色列进一步军事干预，叙利亚军队已同意撤出该地区。

卢比欧表示：「过去3天，美国一直与以色列、约旦和大马士革当局密切合作，因应叙利亚南部令人震惊且危险的局势。」

他呼吁叙利亚政府「追究所有犯下暴行者的责任，并将他们绳之以法，包括其内部人员」。

曾控制叙利亚大片地区的伊斯兰国2019年在叙利亚领土上被彻底击败，这主要归功于在一个国际联盟支持下、由库德人领导的武装力量。

根据总部位在英国的叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights），始于7月13日的贝都因族与德鲁士族暴力冲突已造成约940人死亡，包括326名德鲁士族武装分子和262名德鲁士族平民，其中165人被立即处决。