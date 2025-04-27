卢比欧：达成俄乌协议可能来到「非常关键一周」

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（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿卢比欧今天表示，就致力结束乌克兰战争的工作而言，未来一周可能「非常具关键性」。美国总统川普施压莫斯科和基辅达成协议。

川普已对俄罗斯、乌克兰展现出日益失去耐性，并表示俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能「不想要停止战争」。川普昨天出席教宗方济各（Pope Francis）丧礼时曾与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）场边会晤。

卢比欧（Marco Rubio）告诉国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）：「很接近（达成协议），但还不够近。我认为这将是非常具关键性一周。」

他说：「我们必须作出决定是否继续奋力参与，或该是时候，把注意力集中在一些同样重要，甚至在某些情况下更重要的其他问题上。」

卢比欧表示，针对达成协议结束冲突的机会，仍然有「理由乐观看待，但也有理由务实以对」。

他重申，「没有靠军事手段解决这场战争的方案」。

美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天告诉福斯新闻频道（Fox News Channel）节目「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures），已与莫斯科和基辅「针对领土问题」有过诸多讨论。但他没有就此说明细节。

根据「时代杂志」（TIME）25日刊登的专访内容，川普指出：「克里米亚（Crimea）将会留在俄罗斯，弗拉迪米尔（泽伦斯基的名字）理解这一点。」