The Swiss voice in the world since 1935
登录

卢比欧：达成俄乌协议可能来到「非常关键一周」

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿卢比欧今天表示，就致力结束乌克兰战争的工作而言，未来一周可能「非常具关键性」。美国总统川普施压莫斯科和基辅达成协议。

川普已对俄罗斯、乌克兰展现出日益失去耐性，并表示俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能「不想要停止战争」。川普昨天出席教宗方济各（Pope Francis）丧礼时曾与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）场边会晤。

卢比欧（Marco Rubio）告诉国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）：「很接近（达成协议），但还不够近。我认为这将是非常具关键性一周。」

他说：「我们必须作出决定是否继续奋力参与，或该是时候，把注意力集中在一些同样重要，甚至在某些情况下更重要的其他问题上。」

卢比欧表示，针对达成协议结束冲突的机会，仍然有「理由乐观看待，但也有理由务实以对」。

他重申，「没有靠军事手段解决这场战争的方案」。

美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天告诉福斯新闻频道（Fox News Channel）节目「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures），已与莫斯科和基辅「针对领土问题」有过诸多讨论。但他没有就此说明细节。

根据「时代杂志」（TIME）25日刊登的专访内容，川普指出：「克里米亚（Crimea）将会留在俄罗斯，弗拉迪米尔（泽伦斯基的名字）理解这一点。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
8
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
5
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Sara Ibrahim

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
7
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团