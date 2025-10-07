印尼寄宿学校倒塌搜救行动结束 罹难人数增至67人

（法新社印尼苏达约7日电） 印尼爪哇岛（Java）一所伊斯兰寄宿学校部分建筑物9月29日倒塌，印尼官员说，搜救行动今天结束，罹难人数攀升至67人。

印尼东爪哇省（East Java）苏达约（Sidoarjo）近郊柯齐尼（Al Khoziny）伊斯兰寄宿学校的多层楼部分建筑9月29日下午突然倒塌，困住当时正在祈祷的170名学生。

印尼国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）署长穆罕默德（Mohammad Syafii）在记者会说：「搜救进入第9天，我们已结束对罹难者的搜救行动。」

搜救总署官员布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）说，搜救人员已于事发地点清理完所有瓦砾，彻底搜寻现场后，评估极不可能再发现遗体。

布拉曼裘说：「目前共撤离171人，其中67人罹难，包括8副残骸，其余104人生还。」

根据警方灾难受害者辨识部门表示，目前仅确认17具遗体身分。

印尼国家灾害应变总署（BNPB）表示，这起校舍倒塌为印尼今年到目前为止最严重的灾难。

调查人员已立案调查倒塌原因，专家说，根据初步分析显示，施工品质不良可能是肇事主因之一。