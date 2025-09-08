印尼政府内阁改组 任命新财长

（法新社雅加达8日电） 印尼反政府示威延烧，国务秘书长普拉塞蒂欧（Prasetyo Hadi）表示，当局在今天内阁改组中撤换财政部长穆里亚尼，并任命波巴亚（Purbaya Yudhi Sadewa）担任新财长。

穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）是印尼历来服务时间最久的财政部长之一，她在3位总统任内服务过。穆里亚尼因改革税制和率印尼度过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及金融风暴等危机，受到外界赞赏。

穆里亚尼被撤换后，总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）随即任命经济学者波巴亚接任财长。他在总统面前宣誓就职。

波巴亚自2020年以来担任印尼存款保险公司（Indonesia Deposit Insurance Corporation，IDIC）董事长，过去曾于多个政府部门担任要职，包括海事暨投资事务协调部副部长职务。

印尼近几周因经济状况和国会议员丰厚薪资与津贴引发民众不满，掀起反政府示威，且群众怒火持续蔓延。 穆里亚尼位于首都雅加达邻近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅，在8月底示威中遭遇两批人士洗劫。