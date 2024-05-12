印尼西部暴洪及火山泥流灾情 至少34死16失踪

2 分钟

（法新社印尼丹那达塔12日电） 印尼西苏门答腊省（West Sumatra）因大雨引发暴洪和火山泥流灾情，当地救灾官员今天表示，目前至少有34人死亡，另有16人失踪。

法新社报导，昨天晚间持续数小时的大雨造成西苏门答腊省2个地区发生洪灾，雨水还从苏门答腊岛（Sumatra）上最活跃的马拉毕火山（Mount Marapi）冲下火山灰及大石块。

西苏门答腊省救灾机构发言人伊罕（Ilham Wahab）告诉法新社：「根据我们的资料，目前为止共有34人死亡：阿加姆县（Agam Regency）16死，丹那达塔县（Tanah Datar Regency）地区18死。」

他说，「另外有至少18人受伤。我们还在搜寻其他16名失踪者」，当地救援人员、警察、士兵和志工都参与了搜救工作。

根据印尼国家搜救总署（Basarnas），昨天晚间10时30分左右，阿加姆和丹那达塔县发生暴洪和冷熔岩流灾情。

冷熔岩也称为火山泥流（lahar），是由雨水从火山斜坡带下的火山物质，像是火山灰、火山砂和砾石。

伊罕今天表示，相关当局仍在接收失踪人员家属的通报。他并提到，目前还无法给出从这个区域撤离的确切人数，因为搜救工作目前重点仍是搜寻罹难者和失踪人员。