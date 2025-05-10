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印度与巴基斯坦互控违反停火

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（法新社伊斯兰马巴德11日电） 印度昨天深夜指责巴基斯坦违反了脆弱的停火协议，并表示正采取报复行动。巴基斯坦今天凌晨则发表声明，「仍致力于忠实履行」与印度达成的停火协议。

印度外交部次长唐勇胜（Vikram Misri）表示，巴基斯坦「屡屡违反协议」，印度「武装部队正对这些违反行为给予充分与适当的回应」。

稍早驻印控克什米尔（Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）的法新工作人员报导，听到了一连串巨大的爆炸声。巴基斯坦控制的克什米尔地区的一名高级官员告诉法新，在争议地区印巴控制线（Line of Control, LoC）两侧，「正在进行间歇性交火」。

巴基斯坦外交部指责印度本身违反协议，并表示其军队「正在负责任和克制地处理局势」。

声明继续指出：「我们相信，任何影响停火顺利落实的问题，都应透过适当层级的沟通加以解决。地面部队也应展现克制。」 在美国施压和外交努力下，印度与巴基斯坦昨天稍早达成停火协议，但不到几个小时，印属克什米尔数座大城就传出违反协议的消息。

根据有关当局、居民和路透社记者的目击，克什米尔的斯利那加和查摩（Jammu）都听到爆炸声，查摩的夜空中出现抛射物和闪光，与前一天傍晚的事件类似。

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