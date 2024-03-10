印度将宣布大选 选委会高阶官员请辞获准

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（法新社新德里10日电） 印度司法部表示，该国选举委员会位阶第2高的官员已经辞职。印度预计几天后就会宣布进行大选，总理莫迪（Narendra Modi）将要寻求他的第3个任期。

戈尔（Arun Goel）昨天辞职后，印度选举委员会3名高阶官员只剩下1人，要来主持人类史上最大规模的民主选举权行使活动。

大选可能于4月至5月间举行，近10亿的合格选民将在选举中投票。

印度总统慕尔穆（Droupadi Murmu）已经接受戈尔的请辞，但并未详述他离职的原因。

新德里电视台（NDTV）引述消息人士的话报导，戈尔因「个人因素」辞职。

印度媒体报导，选举日期可能会在下周公布，选举会分几个阶段进行。

印度主要反对党国大党（Congress Party）秘书长维努戈帕尔（K.C. Venugopal）表示，戈尔的请辞令人担忧。

他在社群媒体发文说：「戈尔在人民院（印度国会下院）选举即将到来之际辞职，让人对世界上最大民主国家印度的运作状况感到忧心。」

「像选委会这样的宪法机构如何运作，及政府是怎么对他们施压的，绝对有不透明的地方。」

数项民调显示，莫迪所属印度教民族主义政党「印度人民党」（Bharatiya Janata Party, BJP）会在大选中轻松获胜。

美国智库「皮尤研究中心」（Pew Research Center）去年的一项调查发现，近80%的印度人对莫迪有好感。

民意与市场分析机构YouGov2月对城市选民进行的民调显示， 印度人民党在各年龄层、性别人口的（民调）数据上都大幅领先印度众多反对党。