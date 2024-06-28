印度机场遮雨篷坍塌 已知1死8伤

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（法新社新德里28日电） 印度救难人员表示，今天稍早，新德里的国际机场中，一栋新装修的航厦，有部分遮雨篷在暴雨中坍塌，造成1人死亡、8人受伤。

印度首都德里最近结束热浪开始下雨，德里机场第一航站外面车道的遮雨篷今早不堪雨击坍塌，数辆汽车被压中，至少1死数伤。第一航站已暂停出发服务柜台及出城航班的运作。

第一航站总理莫迪（Narendra Modi） 在总统大选前的3月时，所启用的其中一个案子。

德里机场上午发布声明，由于清晨以来一直下大雨，凌晨5时左右，第一航站遮雨篷一部分坍塌，有接到民众受伤的通报，救援人员正提供必要协助。

声明补充，作为预防措施，直到下午2时（台北时间下午4时30分）以前，第一航站德里飞往其他国内城市班机暂停起飞，出发柜台也暂时关闭。

第一航站进城班机照常运作，第二航站和第三航站的运作则不受影响。

德里机场有3个航站，第一、第二航站是服务国内线航班，第三航站服务国际线。第一航站在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后关闭，去年10月底才重新开放，今年3月完成扩建工程，目前旅客年吞吐量为1700万人次。

救援小组表示，遮雨篷坍塌事件造成1人死亡、6至8人受伤。电视台画面显示，有多辆汽车被压在金属结构之下。

德里大约从5月中旬开始接连发生热浪，过去3、4天开始下雨，天气稍微转凉。然而，昨天下午和今晨的雷雨却开始造成德里部分地区淹水，交通严重堵塞，有车辆强行渡水而熄火，动弹不得。