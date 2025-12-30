印度称挤下日本成第4大经济体

（法新社新德里30日综合外电报导）印度政府在年终经济回顾中指出，印度已经超越日本，成为全球第4大经济体。官员们希望于3年内取代德国，跻身第3大经济体。

官方仍得等到明年发布最终年度国内生产毛额（GDP）数据后才能正式确认。国际货币基金（IMF）则预测，印度将于明年正式超越日本。

政府昨晚发布的经济简报概要指出：「印度是全球增长最快的主要经济体之一，正处于维持这股动能有利地位。」

「以估值4兆1800亿美元的GDP计算，印度已经超越日本成为全球第4大经济体，并有望于未来两年半至3年内，以于2030年前预估7兆3000亿美元的GDP规模取代德国排名第3。」

国际货币基金对明年的预测显示，印度经济规模将达4兆5100亿美元，日本则为4兆4600亿美元。

尽管8月时美国因新德里采购俄罗斯石油而对其课徵高额关税，使印度面临经济疑虑，新德里对前景依然乐观。

印度表示，持续增长反映出其「在持续性的全球贸易不确定下展现韧性」。

不过，其他指标则显示前景不如预期乐观。

在人口方面，印度于2023年超越邻国中国成为全球人口最多的国家。

根据世界银行（World Bank）最新数据，印度去年人均GDP为2694美元，仅为日本3万2487美元的1/12，德国5万6103美元的1/20。

根据政府数据，印度14亿人口中，超过1/4年龄介于10至26岁间，已经面临为数以百万计年轻毕业生创造高薪工作的困难。

简报内容指出：「作为全球最年轻国家之一，印度经济成长历程将由能否创造优质就业所决定。这样的优质就业可以有效吸纳不断扩张的劳动力，达到包容而永续的成长。」

在截至3月31日为止的会计年度经济成长率跌至4年新低后，总理莫迪（Narendra Modi）今年公布大规模调降消费税措施，并推动劳工法改革。

由于美国未能与印度达成贸易协议，以及新关税对商品出口造成冲击的疑虑持续，印度卢比兑美元汇价于12月初贬至历史新低，今年迄今已经贬值约5%。