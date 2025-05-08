印度：遭巴基斯坦无人机和飞弹袭击

afp_tickers

3 分钟

（法新社新德里8日电） 印度今天表示，巴基斯坦夜间以无人机和飞弹空袭后，新德里的报复行动摧毁巴国东部拉合尔��1套防空系统。

印度国防部在声明中指出：「巴基斯坦试图攻击许多军事目标…运用无人机和飞弹」，防空系统予以悉数「歼灭」。

新德里表示，巴基斯坦锁定的目标包括印度统治的查摩与克什米尔邦（Jammu and Kashmir）和印度旁遮普邦（Punjab）的阿姆利则（Amritsar）、卢迪安纳（Ludhiana）、昌迪加尔（Chandigarh）等大城，以及古茶拉底邦（Gujarat）的布吉（Bhuj）。

声明还指，当局正在多个地点收集攻击残骸。

国防部今天上午指出，「已锁定巴基斯坦诸多防空雷达和防空系统」，强调「以与巴基斯坦攻击相同的范围和强度予以回击」，且根据可靠情资，「拉合尔（Lahore）1套防空系统已遭瘫痪」。

印度同时指控，巴基斯坦「利用迫击炮和重型火炮从印巴控制线（Line of Control）另一侧无端开火，并已升高强度」。印巴控制线是印度与巴基斯坦目前在克什米尔实际控制地区的分界线。

印巴紧张情势昨天升级后，新德里指出，命丧巴国炮火的人数已增至16人，其中包括3名妇女、5名儿童。

新德里强调，「若巴基斯坦军方信守不升级情势」，印度也将如此。

印度今天展开上述飞弹打击行动后，外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）警告，将对巴基斯坦的任何军事行动做出回应。

他对到访的伊朗代表团表示：「我们的回应有针对性且经过仔细斟酌。我们无意让情势升级。」

「不过，如果我们遭到军事攻击，毋庸置疑将会作出非常、非常坚定的回应。」