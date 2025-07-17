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印航完成787机队燃油控制开关检查　未发现问题

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（法新社孟买17日电） 根据印度航空公司（Air India）内部流传的一份通讯，该公司对现有波音787型飞机燃油控制开关锁定功能进行检查后，没有发现任何问题。

印航一架客机上个月坠毁，造成260人罹难，印度调查人员初步调查发现，失事客机的燃油控制开关在起飞后不久从运转位置切换至关闭，使得外界密切关注燃油控制开关的安全性。

印度民航监管机关本周稍早指示国内航空公司检查波音公司（Boeing）多款机型燃油控制开关的锁定功能。

此前波音公司已通知航空业者，其飞机的燃油开关锁定装置安全无虞。

印度主管机关这项指令与美国联邦航空总署（FAA）于2018年发布的「特别适航资讯通报」（SAIB）一致，该通报建议检查锁定装置以确保其不会无意间移动。

印航调查结果显示，燃油开关的锁定机制并无异常。

该公司飞行营运部门在发给机师的通讯中表示：「周末期间，我们工程团队已对我们所有波音787飞机燃油控制开关的锁定机制进行预防性检查。」

通讯指出，「检查作业已经完成，未发现任何问题」，并强调此举是依照监管机关指示。

通讯同时表示，所有波音787-8飞机也依波音维修计画完成「油门控制模组更换」。燃油控制开关即包含在该模组内。

印航执行长威尔森（Campbell Wilson）14日对员工发信表示，空难调查仍在进行中，不宜过早骤下结论。

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