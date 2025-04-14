厄瓜多总统诺波亚胜选 左派对手要求重新计票

afp_tickers

2 分钟

（法新社厄瓜多首都基多13日电） 厄瓜多现任总统诺波亚（Daniel Noboa）今天在总统大选决选取得压倒性胜利，以超出预期的12个百分点差距压下左派对手龚萨雷兹（Luisa Gonzalez）。

在开票率已达90%情况下，37岁的诺波亚获得56%选票，龚萨雷兹44%。

龚萨雷兹对于得票不如预期感到相当讶异，称她会要求重新计票。

诺波亚则称自己取得「历史性」胜利。他对着欢欣鼓舞的支持者说「谁是赢家，无庸置疑」。

诺波亚在2月首轮投票中险胜，但因得票率未破50%而不得不与力争成为厄瓜多史上首位女性总统的龚萨雷兹进入一对一决选。

这次大选聚焦两大主轴，一是经济疲弱引发的民怨，二是帮派暴力。厄瓜多原是拉丁美洲数一数二安全的国家，帮派暴力肆虐之下，如今却沦为最致命的一个。

诺波亚是亿万香蕉大王之子，会弹奏吉他，他将自己的政治命运押在「铁腕」治安政策，目标是消灭这些帮派势力。

他曾派出军队上街，逮捕毒品集团首脑，并徵求美国派遣特种部队协助。

相较之下，47岁单亲妈妈龚萨雷兹将自己定位为政治普通人，出身于一般家庭，竞选主轴锁定在改善厄瓜多贫困民众的生计。

厄瓜多猖獗的血腥暴力吓跑了投资人和观光客，让经济问题雪上加霜，并让厄瓜多贫困人口比例攀升至28%。

诺波亚的胜选，预料将使他加倍推动强硬治安政策，并进一步加深与美国总统川普之间刚开始发展的「政治情谊」。