瑞士湖泊弹药清除方案：有奖征集收到热烈回响

卢塞恩湖的湖底深藏着20世纪60年代倾倒的各种弹药。 Keystone / Urs Flüeler

联邦军备局就“如何回收湖底成千上万吨废弃弹药”发起了一场有奖征集活动。一时间，各种建议纷至沓来。

4 分钟

相关内容

相关内容 瑞士资讯社会话题简讯 瑞士的特殊性、演变和小变革。瑞士社会处在不断的发展中。请您关注。 更多阅览 瑞士资讯社会话题简讯

瑞士德语电视台根据国防部曾经的一项调查做出结论：瑞士至少有26个湖泊的湖底存在“沉睡的污染点”。这一数字远远超出公众之前的认知。

自第二次世界大战以来，弹药厂和军队向水底倾倒了数千吨弹药。曾经，整箱整箱的弹药被扔到湖里。

几十年间，这是处理过剩或废旧弹药的常用方法。人们认为，在水下深处，炮弹不会造成任何损害。

许多湖泊不久前还被用作“射击场”。三年前，战斗机仍向纳沙泰尔湖投掷过训练弹药。炸弹现在躺就在水面下数米处。

2024年10月13日瑞士法语电视节目《Mise au point》对相关话题的报道(法)：

外部内容

在湖底没有任何危险

联邦军备办公室爆炸物专家Jörg Mathieu表示，湖泊中的弹药并不会对人类和环境构成直接威胁。

Mathieu接着解释说：”虽然存在严重污染的潜性，但释放有害物质的风险很低。这是因为弹药被包裹在湖底的淤泥中。“

“正因如此，我们至今一直认为最好将这些弹药留在湖中，”专家继续说道，”如果这些弹药被打捞上来，可能会释放出大量污染物，破坏湖泊生态系统。“

”出谋划策“令人应接不暇

但专家们仍想解答”能否回收“以及”如何回收“这些弹药的问题。迄今为止，尚未找到任何技术解决方案。

今年8月，联邦军备局发起了一次不同寻常的弹药回收创意竞赛，奖金为50’000瑞郎。

联邦大厦记者Andy Müller的评论 “多年来，议会一直在呼吁联邦政府启动对湖泊中巨量弹药的治理，并清理受污染水域。 然而迄今为止，政府专家得出的结论一直是：比起将弹药留在湖底，对其进行打捞给居民和环境带来的危害要更大。 通过这次不寻常的有奖意见征集，联邦军备局希望再一次探究‘有没有温和且创新的弹药回收途径’。 但很有可能，这轮新的探索最终还是会得出同样的结论：让弹药沉入湖底是最安全的方法。 况且，清除计划极有可能因财政原因而失败。联邦专家估计，其成本将高达数十亿瑞郎。”

Jörg Mathieu介绍说，他和同事被公众投来的各种方案“淹没”了。一位工作人员花了一整天时间处理收到的关于弹药清理方案的电子邮件，其中包括来自普通公众的建议。

思路清奇的建议

有关部门也收到了一些相当“创意”的方案。“有人建议使用海豚和海狮进行清理。”Jörg Mathieu举例说。本次建议征集活动截止至2025年2月。

之后，负责单位将对最有借鉴价值的提案进行深入研究。三个最佳创意将在2025年4月获得奖励。

直到20世纪60年代，处理弹药的方式一直是将其倾倒在湖泊中-此图摄于1948年左右，图恩湖。 VBS/DDPS

不过，这些想法不会立即被付诸实施。

专家们仍需详细确定清理工作是否会破坏湖泊的生态系统。

(编译自法语：郭倢/dh)