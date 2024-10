In mindestens 26 Schweizer Seen liegt Armee-Munition

Mehr

Unterirdischer See von Saint-Léonard VS ist seit 75 Jahren geöffnet

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In Saint-Léonard im Unterwallis liegt der grösste natürliche unterirdische See Europas. Seit 75 Jahren ist der See, der rund 70 Meter unter einem Weinberg liegt, für Touristen zugänglich. Hunderttausende Besucher haben ihn seither auf einer Bootsfahrt erkundet. Die einzigen Geräusche, die man wahrnimmt, sind die Bewegungen der Ruder und das Quellwasser, das stetig in den…

