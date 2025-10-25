反关税广告争议未歇 川普批加拿大手段肮脏

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普因不满加拿大反关税广告，愤而中止双边贸易谈判，虽然加拿大表态撤下这则广告，但只能在下周一（27日）开始的作法，引发川普今天批评加拿大「手段肮脏」。

加拿大安大略省长福特（Doug Ford）宣布，将于下周一撤下具争议、反对关税的广告，以促使谈判重启。川普（Donald Trump）先前指控这一支以美国前总统雷根（Ronald Reagan）为主角的反关税广告曲解了同为共和党籍雷根的立场。

不过，福特表示，在本周末美国职棒世界大赛的前两场比赛期间继续播出这支广告。世界大赛中，加拿大球队多伦多蓝鸟将对上美国洛杉矶道奇。

面对加拿大的作法，川普表明自己不会让步，并批评安大略省不应该让这支广告在周末美国职棒世界大赛前两场比赛期间播出。

由于本届世界大赛是由加拿大球队对战美国球队，更让广告争议添加话题，蓝鸟今天还以11比4击败道奇。

川普在启程前往亚洲前对记者说：「加拿大在一支广告上作弊被抓包，你相信吗？」

他还说：「我听说他们要撤下广告，我不知道他们还要再播一点。他们本来可以今晚就撤下的。」

在记者告知广告将于下周一撤下后，川普回应：「这就是肮脏手段。但我可以玩得比他们还肮脏。」